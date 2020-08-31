Россияне стали активнее пользоваться кредитками

В июле 2020 года доля россиян, которые использовали кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Данный показатель в июле составил 68%, что является рекордной величиной за весь период расчета показателя с августа 2015 года.

Уточняется, что рост утилизации лимита отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тыс. до более чем 100 тыс. руб.

По мнению генерального директора бюро Олега Лагуткина, основной причиной таких изменений стал отложенный спрос после снятия карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.

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