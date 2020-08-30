Эксперт объяснил, как могут пропасть деньги со вкладов

Часто к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов агентству «Прайм».

Он призвал клиентов банков особенно внимательно относиться к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись.

Юрист также рекомендовал без крайней необходимости не выдавать никому доверенностей на управление своими банковскими вкладами. При этом, если выдаете, то указывать конкретные операции, которые доверяете совершать, и «разумный» срок действия доверенности.

В то же время Миронов назвал размещение денег на банковских счетах одним из самых надежных способов не потерять заработанное.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вклады потеряли привлекательность: во что инвестировать россиянам

— Нулевая выгода: россияне вычищают свои валютные депозиты

— Для россиян подорожали кредиты и умешьшилась доходность по вкладам