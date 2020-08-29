Самого дорогого барана в мире продали с молотка в Шотландии за $500 тыс

Самый дорогой баран в мире был продан на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии за рекордные £367,5 тыс. (около $490,6 тыс.). Об этом информирует издание Independent.

Отмечается, что баран породы тексель по кличке Double Diamond («Двойной бриллиант») изначально стоил £10,5 тыс.(около $14 тыс.).

Предыдущий рекорд при продаже барана был установлен на аукционе в шотландском Ланарке в 2009 году. Тогда стоимость животного составила за £231 тыс. ($306,7 тыс.).

Баранов породы тексель в Великобритании выращивают для размножения, в первую очередь из-за отличного качества их мяса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Очки Махатмы Ганди ушли с молотка за рекордные $340 тысяч

— Кабриолет Элтона Джона продали на аукционе за 350 тысяч долларов

— В Красноярском крае объявили аукцион на строительство станции водоочистки в Хатанге