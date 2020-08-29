Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
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Правительство России выделило из резервного фонда средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указано в сообщении.
Отмечается, что данные выплаты помогут обеспечить предоставление ежемесячных денежных выплат в полном объеме.
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