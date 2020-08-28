Минобрнауки: каждый второй сможет поступать на бюджет в российские вузы в 2021 году

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков прогнозирует, что уже в следующем году вузы придут к показателям, когда каждый второй абитуриент сможет поступить на бюджетное место, передает РИА «Новости».

По его словам, гарантией доступности бесплатного высшего образования является кредитование и увеличение количества бюджетных мест.

«Сегодня мы подходим уже к той черте, когда на двух выпускников школы будет одно бюджетное место. Со следующего года, по-моему, на эти показатели выйдем», — добавил министр. Он уточнил, что имеет ввиду бакалавриат и специалитет.

Однако Фальков констатировал, что образование не может быть всеобщим бесплатным.

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