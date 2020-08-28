Кабмин учредил премию имени Петра Великого в 3 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым учредил премию имени Петра Великого, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно постановлению, начиная с 2022 года раз в пять лет будут присуждаться три премии имени Петра Великого в размере 3 млн руб. каждая.

Награды будут присуждаться за социально-экономическое развитие России, а также укрепление правового государства и международного авторитета страны.

Премия была учреждена в связи с празднованием в 2022 году 350-летия со дня рождения царя Петра I.

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