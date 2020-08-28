В России может подорожать мороженое

В России в 2021 году может заметно подорожать мороженое, если власти введут обязательную маркировку продукта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

Как отмечает издание, участники рынка в лице компании «Юниливер» обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

По их словам, идентификация продукции потребует от компании единоразовах инвестиций в размере 1,2 млрд рублей и ежегодных в размере 0,3 млрд.

Издание со ссылкой на опрошенных экспертов сообщило, что введение маркировки может отрицательно отразиться и на ассортименте, так как маленькие производители будут вынуждены уйти с рынка.

Кроме того, маркировка приведет к росту цен на мороженое на 10-15%.

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