В Fitch спрогнозировали наращивание золотодобычи Россией из-за санкций США
Россия может существенно нарастить добычу золота из-за угрозы новых санкций США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Fitch Solutions.
По оценкам Fitch, ЦБ придется увеличивать золотые резервы, так как напряженность между странами приведет к тому, что российские банки будут ограничены в долларовых операциях.
В компании считают, что золотодобыча в России будет увеличиваться на 3,7% в год. К 2029 году она вырастет до 15,5 млн унций.
Этот показатель превышает прогнозируемый объем добычи золота в Китае — крупнейшем производителе в мире.
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