Суд признал законным обыск в доме Сафронова

Мосгорсуд признал законным обыск в домах обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова и его матери, передает ТАСС.

Суд рассмотрел две жалобы защиты Сафронова. По итогам заседания было постановлено оставить жалобы без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции — без изменения.

В жалобах адвокаты обвиняемого настаивали на необоснованности обысков в связи с неконкретностью обвинений в отношении их подзащитного.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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