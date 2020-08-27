Туры с кешбэком купили 50 тыс. россиян

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что около 50 тыс. человек купили туры по России с кешбэком, передает РИА «Новости».

По ее словам, россияне приобрели туры и размещения на 900 млн рублей. Самыми популярными направлениями стали Крым, Краснодарский край, Московская область, Алтайский край, Тюменская область, регионы вдоль Волги, Казань и Санкт-Петербург.

Догузова отметила, что всем участникам правительственной программы кешбэк успешно начисляется в течение 5 дней.

Ранее кабмин объявил о программе стимулирования туристических поездок по России. Она началась 21 августа и продлится до 28 августа. В этот период россияне могут приобрести тур и получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

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