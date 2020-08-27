СБУ: более 600 тысяч граждан Украины стали жертвами финансовой пирамиды

Более 600 тыс. граждан Украины были обмануты организаторами финансовой пирамиды, которые незаконно присвоили себе более $250 млн вложенных средств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс., драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество», — заявили в пресс-службе.

Речь идет о проекте B2B Jewelry, уточняет агентство.

По данным силовиков, к организации пирамиды причастны более 20 человек, которые создали более 100 подконтрольных юридических лиц. Все организаторы стали подозреваемыми в совершении финансового мошенничества. Суд уже арестовал все имущественные активы проекта.

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