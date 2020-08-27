Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты. Об этом сообщает ТАСС.

Пособия будут доступны семьям с детьми от трех до семи лет.

Как уточняется, на каждого ребенка будет выделено порядка 5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.

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