Карта «Тройка» московского метро стала персонализированной

Карту «Тройка» московского метро теперь можно сделать персонализированной, такая возможность появилась благодаря обновленному мобильному приложению «Метро Москвы». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что для персонализации карты необходимо зарегистрироваться в личном кабинете приложения. С помощью новых функций пассажир теперь может не беспокоиться, если потеряет карту, так как все данные останутся в программе.

Кроме того, данное приложение уведомляет о балансе и спецпредложениях. А также благодаря нему теперь можно будет купить карту удаленно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве заработали все виды проездных после снятия ограничений