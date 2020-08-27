РЖД хочет построить железную дорогу до Магадана
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
РЖД до 2035 года рассматривают возможность строительства железной дороги до Магадана, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров РИА «Новости».
Сейчас железная дорога доходит до станции Нижний Бестях в Якутии.
По словам Белозерова, РЖД хотят дать возможность раскрыться территории с богатыми залежами полезных ископаемых.
При развитии новых проектов компания смотрит на потребности грузоотправителей и на планы по развитию территорий, где есть месторождения, добавил Белозеров.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: