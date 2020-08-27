Росприроднадзор внепланово проверит свыше 100 золотодобывающих предприятий
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Росприроднадзор собирается внепланово проверить более 100 предприятий по добыче золота в России до конца 2020 года, передает ТАСС.
По словам глава ведомства Светланы Радионовой, первые внеплановые проверки пройдут в сентябре.
Предметами проверок, в частности, станут самовольное пользование недрами, достоверность представляемых сведений, оценка загрязнения водных объектов и почвы, рассказала Радионова.
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