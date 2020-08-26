Москва обновила прожиточный минимум

В Москве прожиточный минимум за II квартал 2020 года установился на уровне в 17,8 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Установить величину прожиточного минимума в Москве за II квартал 2020 года: в расчете на душу населения — 17 841 рубль; для трудоспособного населения — 20 361 рубль», — говорится в документе.

Раньше этот показатель составлял 17 129 рублей на душу населения, 19 544 рубля — для трудоспособного населения.

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