Москва обновила прожиточный минимум
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В Москве прожиточный минимум за II квартал 2020 года установился на уровне в 17,8 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Установить величину прожиточного минимума в Москве за II квартал 2020 года: в расчете на душу населения — 17 841 рубль; для трудоспособного населения — 20 361 рубль», — говорится в документе.
Раньше этот показатель составлял 17 129 рублей на душу населения, 19 544 рубля — для трудоспособного населения.
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