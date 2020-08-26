Эксперт: бюджетное послание Голубева амбициозное и знаковое

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем бюджетном послании 26 августа обозначил социальные приоритеты деятельности властей региона, рассказал «Газете.Ru» член Общественной палаты РФ Константин Комков.

По словам политолога, глава региона подчеркнул важность продолжения программы адресной помощи, субсидирования оплаты услуг ЖКХ нуждающейся части населения.

«Финансовое планирование в нынешних условиях – очень сложная вещь. Поэтому Голубев упомянул о необходимости «взвешенной перезагрузки бюджета» — роста инвестиций. В нее, вероятно, включается также и возможность привлечения федеральных средств», — детализировал эксперт.

Аналитик добавил, что глава региона упомянул также миллиардные проекты по строительству дорог и в целом повышение инвестиционной привлекательности Ростовской области.

«Это бюджетное послание очень амбициозное, знаковое в политической истории Ростовской области. Было сформулировано четкое послание бизнесу и общественности по тому, как далее будет осуществляться развитие региона», — заключил Комков.