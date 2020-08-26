США внесли в черный список 24 китайские компании

Министерство торговли США внесло в черный список 24 китайские государственные компании, сообщается на сайте ведомства.

«Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило 24 китайские компании в свой черный список», — говорится в заявлении.

Компании попали под санкции из-за приписываемой им помощи Пекину в возведении насыпных островов в Южно-Китайском море. Также госсекретарь Майкл Помпео объявил, что в отношении граждан Китая, причастных к этим работам, вводятся визовые ограничения.

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