США внесли в черный список 24 китайские компании
Министерство торговли США внесло в черный список 24 китайские государственные компании, сообщается на сайте ведомства.
«Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило 24 китайские компании в свой черный список», — говорится в заявлении.
Компании попали под санкции из-за приписываемой им помощи Пекину в возведении насыпных островов в Южно-Китайском море. Также госсекретарь Майкл Помпео объявил, что в отношении граждан Китая, причастных к этим работам, вводятся визовые ограничения.
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