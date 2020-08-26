Россиянам рассказали, как вернуть пенсию в случае недоплаты

Первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, как стоит действовать в случае обнаружения ошибки при начислении пенсий. Об этом сообщает НСН.

По его словам, при мыслях о погрешности стоит прийти в Пенсионный фонд и написать заявление.

Рязанский подчеркнул, что ведомство реагирует на каждое письмо. При обнаружении ошибок пересчет проводится в пользу заявителя.

«Такие ошибки допустимы, это абсолютно рабочие ситуации», — сказал он.

Если все-таки решить проблему не удалось даже с нескольких попыток, можно обратиться к депутатам Госдумы и членам Совфеда, добавил Рязанский.

До этого Счетная палата обнаружила погрешности в системе начисления пенсий россиянам за 2017-2019 годы.

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