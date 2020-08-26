«Сибантрацит» признан лучшим поставщиком угля в Китай

Группа «Сибантрацит» получила награду «Лучший поставщик угольной продукции в Китай в 2020 году» в категории «Угледобывающие предприятия».

Награда вручена одним из самых авторитетных информационно-аналитических порталов Китая Mysteel.com, принадлежащим ведущей консалтинговой компании Китая Shanghai Ganglian E-commerce Co., Ltd. Портал специализируется на предоставлении услуг по анализу рынка металлургической и горнодобывающей промышленности, является признанным источником наиболее полных и актуальных баз цен на соответствующее сырье, а также источником информации по рынку и отраслевых прогнозов.

Получение награды будет зафиксировано Китайской ассоциацией черной металлургии, Китайской ассоциацией транспортировки и распределения угля (CCTD) и Китайской ассоциацией коксохимической промышленности на 9-й Конференции по угольной, коксохимической и сталелитейной промышленности Китая (China Coal & Coke& Steel Industry Conference), которая проходит с 26 по 28 августа 2020 года.

Российская угольная компания впервые удостаивается почетного звания лучшего поставщика.

Китай – крупнейший мировой импортер угля (около 19% мирового импорта). В 2019 году доля продаж «Сибантрацита» в Китай составила 35,8% от общего объема экспортных поставок.

Группа «Сибантрацит» является крупнейшим в мире производителем и экспортером антрацита UHG. На сегодняшний день антрацит, добываемый «Сибантрацитом» на Колыванском угольном месторождении в Новосибирской области, классифицируется как антрацит сверхвысокого качества – Ultra High Grade.

Компания поставляет продукцию десяткам предприятий Китая уже много лет, и в 2020 году качество поставляемого сырья и надежность отечественного производителя как поставщика получили подтвержденное признание китайских партнеров: «У компании много клиентов, которые приобретают продукцию по долгосрочным контрактами каждый месяц. Награда вручена «Сибантрациту» за высокое и стабильное качество продукции, своевременные отгрузки, хорошие отзывы от конечных потребителей», – комментирует председатель правления компании Shanghai Ganglian E-commerce Co., Ltd. Чжу Цьзюньхун.

«Китай является для нас ключевым рынком сбыта. Данная награда от столь влиятельного отраслевого ресурса является результатом наших постоянных усилий по повышению качества продукции, выпуску новых ее видов для удовлетворения потребностей наших потребителей», – заявил генеральный директор УК «Сибантрацит» Сергей Мельников.