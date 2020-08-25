Lindt опровергнул обвинения ФАС об отличии шоколада в РФ и ЕС

Производитель шоколада Lindt отрицает, что продукция в России и ЕС отличается по составу. Об этом ТАСС сообщили в компании ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» .

«Мы используем одни и те же ингредиенты единообразного качества для производства продукции как поставляемой в Россию, так и предназначенной для продажи в других странах», — сказали в компании.

Отмечается, что Lindt провела независимое исследование образцов в России и пяти европейских странах и не нашла существенных отличий.

Производитель уже направил документы в ФАС.

Ранее ФАС возбудила дело против компании из-за нарушения закона о конкуренции.

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