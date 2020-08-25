ФАС: ситуация с ценами на бензин в России стабильна

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы, статс-секретарь Андрей Цариковский заявил, что цены на топливо в России остаются стабильными. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, последствия пандемии коронавируса для рынка удалось свести к минимуму.

«И жители нашей страны, по большому счету, не видели, и не увидят значительных скачков цен на бензин ни в одну, ни в другую сторону», — заключил Цариковский.

Специалист отметил, что оставить цены на сырье стабильными удалось благодаря ряду механизмов, в том числе демпферу. Российская налоговая система позволяет удерживать цены на бензин и дизель на АЗС даже при очень низких или высоких ценах на нефть.

Ранее стало известно, что Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина.

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