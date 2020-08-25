Минск прорабатывает с российскими банками вопрос о рефинансировании госдолга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости, цитирует «БелТА».
Лукашенко спросил у министра финансов Юрия Селиверстова, как обстоят дела в этом вопросе после этого он предложил подумать по каким направлениям разворачивать дальше работу.
«Если мы не будем рефинансировать, сами справимся, значит, вы мне должны доложить, каким образом», — сказал президент.
Также политик констатировал. что в республике наступило непростое время из-за ситуации с коронавирусом и митингами против итогов президентских выборов.
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