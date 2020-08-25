В США назвали Россию перспективным рынком сбыта продовольственных товаров

В Министерстве сельского хозяйства США назвали Россию перспективным с точки зрения экспорта некоторых американских продовольственных товаров. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ ведомства.

В отчете отмечается, что рост российской пищевой промышленности и рынка розничной торговли привлекают американских поставщиков.

Так, специалисты из США обратили внимание на то, что в 2019 году оборот розничной торговли в России, по данным Росстата, увеличился до 33,5 трлн рублей, что на 1,6% выше уровня 2018 года.

А оборот в сегменте продовольственной розницы несколько превысил 16,1 трлн рублей, что, в свою очередь, на 1,4% выше, чем годом ранее.

Американские специалисты также указали, что в настоящее время 80% российских продуктов питания, которые представлены в торговых точках, изготавливаются внутри страны, в то время как до 2014 года на долю внутреннего производства приходилось лишь 60% продукции.