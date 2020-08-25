Российская Счетная палата выявила проблему с начислением пенсий россиянам. Как сообщает «Интерфакс», многим пенсионерам пенсия начислялась в уменьшенном размере из-за объединения лицевых счетов.

«В системе индивидуального учета Пенсионного фонда России за каждым гражданином закреплен «Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица», где хранится, в частности, информация о стаже. Оказалось, что иногда за одним человеком может быть закреплено несколько таких счетов с одним и тем же присвоенным номером СНИЛС», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в случае объединения счетов пенсия должна выплачиваться исходя из взносов по всем счетам, однако этого не происходило.

Счетная палата проверила 45 подобных пенсионных дел, и в более чем половине из них в ходе проверки пенсионерам доплатили 2,2 млн рублей. При этом отмечается, что таких дел на практике может быть гораздо больше.

«Есть риски, что при слиянии счетов во всех случаях доплаты пенсий не производились», — говорится в сообщении.

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