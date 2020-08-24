Россияне смогут тратить средства по соцконтракту на текущие нужды

Правительство России расширяет возможности использования средств, полученных гражданами по социальному контракту, передает ТАСС со ссылкой на заявление российского премьера Михаила Мишустина.

Теперь их можно будет направить на решение текущих проблем, например на покупку школьной формы или другой одежды детям, а также на ряд иных жизненно необходимых трат, сообщил Мишустин.

Кабмин также расширил возможности использования субсидий на оказание паллиативной помощи. Мишустиным подписано соответствующее постановление, разрешающее использовать госсредства не только на лекарства и медицинские изделия для тяжелобольных людей, но и на покупку автомобилей для оказания им медицинской помощи и ухода за больными на дому.

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