Онищенко рассказал, какими должны быть стипендии в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, какими должны быть российские стипендии. Об этом сообщает Ura.ru.

По его мнению, студенческие стипендии должны по размеру быть не ниже прожиточного минимума.

«Дать возможность жить, не жируя и учиться нормально — это правильно», — сказал Онищенко.

Он также добавил, что качество обучения будет понижено, если студенту «не на что жить», и отметил, что студенты, которые учатся на «отлично», должны получать повышенные выплаты.