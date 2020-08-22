Госдолг Великобритании достиг рекордных значений
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Государственный долг Великобритании впервые превысил 2 трлн фунтов стерлингов ($2,62 трлн), сообщает Национальная статистическая служба Соединенного Королевства (ONS).
На конец июля текущего года госдолг Великобритании составил 2,004 трлн фунтов, что на 227,6 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, указано в сообщении.
Кроме того, долг составил 100,5% ВВП, тем самым превысив его, отмечает служба. Это на 20,4 процентных пункта больше, чем в прошлом году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Экономика Великобритании упала до уровня 2002 года из-за пандемии