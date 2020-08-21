Ростуризм рассказал о популярности программы путешествий с кэшбэком

Уже на третьей минуте запуска программы кэшбэка за путешествия по России была совершена первая покупка. Об этом говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

«Первая покупка была совершена на третьей минуте после начала программы, а за несколько часов туров было куплено более чем на 150 млн рублей. Сейчас динамика посещений сайта с каждым часом растет. На текущий момент мирпутешествий.рф посетило 200 тыс. человек, и темпы прироста таковы, что до конца дня мы ожидаем более полумиллиона посетителей», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении.

Отмечается, что наибольшей популярностью у туристов пользуются города «Золотого кольца» России и регионы вдоль реки Волги. Также популярен юг России, оздоровительные курорты Кавказа, Урала и Дальний Восток.

Программа, предусматривающая кешбэк за внутренние туры, стартовала в России 21 августа. Россияне могут приобрести тур в любое место в пределах страны, однако поездки в Краснодарский Край, Крым, Севастополь, Республику Алтай и Алтайский край, Ставропольский край и Калининградскую область в рамках программы будут доступны с 1 октября, сообщает Ростуризм. Приобретать тур для получения кешбэка необходимо с 21 по 28 августа.

Обязательным условием для получения кешбэка является оплата тура с помощью карты платежной системы «Мир».

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