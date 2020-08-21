Экс-замдиректора ФСИН обвинили в хищении 94 млн рублей при ремонте СИЗО в Крыму

Бывший заместитель директора ФСИН Олег Коршунов, осужденный за коррупцию, стал фигурантом нового уголовного дела, связанного с хищениями при ремонте в СИЗО Симферополя в 2015 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и подтверждает адвокат Владимир Жеребенков, защищающий одного из фигурантов этого дела.

По данным издания, Коршунову предъявлено новое обвинение в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, обвиняемыми были расхищены 94,6 млн руб. Это стоимость работ, которые были заявлены в документации, но фактически не проведены.

По делу проходят еще три человека: бизнесмен Андрей Угланов, который контролировал компанию «Юнистрой», Валерий Каклюгин — экс-глава учрежденного тюремным ведомством ФГУП «Строительное управление 23» и бывший гендиректор «Юнистроя» Майя Гагуа.

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