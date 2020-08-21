Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в КНР

Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, такое решение связано с неопределенностью, которая сохраняется на нефтяном рынке в мире.

Автор материала отмечает, что обрушение цен на нефть и сокращение спроса на энергоносители в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вынуждают энергетические компании пересмотреть свои планы.

Договоренность между Саудовской Аравией и Китаем о реализации совместного проекта была достигнута в феврале 2019 года и расценивалась как свидетельство намерений Саудовской Аравии укрепить свои позиции в Азии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Saudi Aramco подняла цены на нефть