Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе заявил, что воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны. Об этом пишет ТАСС.

«Воздушное сообщение было прервано не по инициативе грузинской стороны. Это сделала российская сторона», — сказал он.

При этом Абашидзе отметил, что Грузия остается заинтересованной в восстановлении регулярного авиасообщения.

Он добавил, что Тбилиси поставит данный вопрос на повестку дня, есть Москва выразит желание восстановить полеты. Однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заключил спецпредставитель.

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