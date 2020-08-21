Правительство одобрило законопроект об иностранных инвестициях
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Правительство России одобрило законопроект об иностранных инвестициях, который направлен на совершенствование процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Соответствующий документ представлен на сайте кабмина.
Проект внесет изменения в статью 21 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Отмечается, что законопроект в дальнейшем позволит улучшить инвестиционный климат для иностранных инвесторов, ведущих свою деятельность в России.
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