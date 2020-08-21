Премьер Белоруссии оценил «щедрость» Евросоюза
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко оценил решение Европейского союза выделить €53 млн на помощь белорусам. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу ОНТ.
По словам Головченко, Евросоюз выделял небольшим странам более €100 млн на реализацию программ в сферах здравоохранения и образования, а Украине было выделено около € 1 млрд на борьбу с пандемией COVID-19.
«Здесь это преподносится как самое масштабное политическое событие за 25 лет существования – и всего 53 млн», — отметил белорусский премьер.
Кроме того, инициатива ЕС нарушает законы Белоруссии, подчеркнул Головченко. Он также добавил, что неизвестно, куда и как пойдут выделенные средства.
«Сейчас декларируется – вы, главное, бастуйте или увольняйтесь. Как в известном произведении классика – «заграница нам поможет». Ничего не меняется», — заявил премьер-министр.
19 августа Евросоюз выделил €53 млн на помощь конкретным людям, гражданскому обществу и независимым средствам массовой Информации в Белоруссии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рука Запада: лидеры ЕС одобрили санкции против Белоруссии
— Евросоюз не признает итоги выборов в Белоруссии
— Евросоюз призывает белорусов принять самостоятельное решение о новых выборах