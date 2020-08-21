Премьер Белоруссии оценил «щедрость» Евросоюза

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко оценил решение Европейского союза выделить €53 млн на помощь белорусам. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу ОНТ.

По словам Головченко, Евросоюз выделял небольшим странам более €100 млн на реализацию программ в сферах здравоохранения и образования, а Украине было выделено около € 1 млрд на борьбу с пандемией COVID-19.

«Здесь это преподносится как самое масштабное политическое событие за 25 лет существования – и всего 53 млн», — отметил белорусский премьер.

Кроме того, инициатива ЕС нарушает законы Белоруссии, подчеркнул Головченко. Он также добавил, что неизвестно, куда и как пойдут выделенные средства.

«Сейчас декларируется – вы, главное, бастуйте или увольняйтесь. Как в известном произведении классика – «заграница нам поможет». Ничего не меняется», — заявил премьер-министр.

19 августа Евросоюз выделил €53 млн на помощь конкретным людям, гражданскому обществу и независимым средствам массовой Информации в Белоруссии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рука Запада: лидеры ЕС одобрили санкции против Белоруссии

— Евросоюз не признает итоги выборов в Белоруссии

— Евросоюз призывает белорусов принять самостоятельное решение о новых выборах