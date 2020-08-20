Росстат предварительно оценил спад ВВП России в I полугодии

Росстат сообщил, что ВВП России в I полугодии 2020 года снизился в годовом выражении на 3,6%, по предварительной оценке, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил спад ВВП России в I полугодии в 4,2%.

Согласно данным Росстата, во II квартале ВВП снизился на 8,5% в годовом выражении. В I квартале ведомство сообщало о росте российской экономики на 1,6%.

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