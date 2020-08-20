В Ростуризме заявиле о возможности повторения программы кешбэка за туры по РФ
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о возможности возвращения программы кешбэка за туры по России, сообщает ТАСС.
«Да, безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться», — сказала Догузова.
Правительство выделило Ростуризму 15 млрд рублей на реализацию аналогичной программы с августа 2020 года. Компенсация за покупку туров будет автоматически направлена на карты покупателей в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
В программе участвуют все регионы России, но по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца 2020 года.
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