Польша указала на энергетическую «зависимость» Белоруссии от РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что Евросоюз мог бы помочь сократить энергетическую «зависимость Белоруссии от России», передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал по итогам чрезвычайного саммита ЕС по вопросу Белоруссии.

Политик констатировал, что экономика Белоруссии в большой степени опирается на покупку сырья у России по льготным ценам.

«По крайней мере, так было до недавнего времени. И постепенное изменение этой модели экономики в значительной степени привело к экономическому ослаблению Белоруссии», — сказал Моравецкий.

По его словам, это «значительные потери» для Белоруссии, но в то же время и «возможность проведения акции помощи со стороны Европейского союза». Моравецкий отметил, что ЕС мог бы «выработать соответствующие механизмы», которые позволят уменьшить зависимость Белоруссии от России, что значится в интересах Минска, Польши и Евросоюза.

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