Главу Минпромторга ЛНР заподозрили в коррупции

Исполняющую обязанности главы министерства промышленности и торговли Луганской народной республики Ирину Деркач заподозрили в коррупции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Задержание проводилось с содействия представителей министерства госбезопасности самопровозглашенной республики.

В пресс-службе МГБ ЛНР уточнили, что факт злоупотребления обязанностями со стороны Деркач был зафиксирован сотрудниками министерства.

Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» было возбуждено в отношении и. о. министра промышленности и торговли.