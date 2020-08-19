Главу Минпромторга ЛНР заподозрили в коррупции
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Исполняющую обязанности главы министерства промышленности и торговли Луганской народной республики Ирину Деркач заподозрили в коррупции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Задержание проводилось с содействия представителей министерства госбезопасности самопровозглашенной республики.
В пресс-службе МГБ ЛНР уточнили, что факт злоупотребления обязанностями со стороны Деркач был зафиксирован сотрудниками министерства.
Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» было возбуждено в отношении и. о. министра промышленности и торговли.