Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

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Рыночная капитализация компании Apple впервые превысила отметку в $2 трлн, сообщает телеканал CNBC.

Цена акций Apple достигла $467,77, что привело к повышению рыночной капитализации до $2 трлн, так как в обращении находятся более 4,275 млн акций, указано в сообщении.

Apple стала первой американской компанией, достигшей рыночной капитализации в $2 трлн.

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