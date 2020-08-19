Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн
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Рыночная капитализация компании Apple впервые превысила отметку в $2 трлн, сообщает телеканал CNBC.
Цена акций Apple достигла $467,77, что привело к повышению рыночной капитализации до $2 трлн, так как в обращении находятся более 4,275 млн акций, указано в сообщении.
Apple стала первой американской компанией, достигшей рыночной капитализации в $2 трлн.
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