ФАС обязала «Почту России» отменить надбавку для труднодоступных районов

Федеральная антимонопольная служба обязала «Почту России» отменить надбавку за почтовые услуги в труднодоступных населенных пунктах, сообщается на сайте ведомства.

С прошлого года «Почта России» установила надбавку в 100% за доставку почтовых отправлений из труднодоступных населенных пунктов или в такие пункты.

Надбавка нарушает закон о защите конкуренции и является «экономически и технологически необоснованной», указано в сообщении. «Почта России» должна отменить надбавку в течение 10 дней.