В России произошел скачок цен на маленькие квартиры

Аналитики федерального портала «Мир квартир» зафиксировали резкое подорожание маленьких квартир в России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Речь идет о студиях и однокомнатных квартирах, площадь которых не превышает 32 кв. м. Согласно подсчетам, их стоимость с начала этого года возросла на 13,2% и в среднем составляет порядка 1,9 млн рублей.

При этом наибольший скачок произошел в Рязани — там подорожание составило почти 29%. В Ставрополе цены поднялись на 28,7%, а в Саратове – на 28,1%.

Специалисты отмечают, что подорожание случилось, поскольку в условиях кризиса граждане сосредоточились на наиболее дешевом сегменте недвижимости — малометражном жилье.

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