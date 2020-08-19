В ЕС назвали Италию несамостоятельной страной-зомби

Финское издание HBL назвало Италию государством-зомби, которое экономически остается активным только благодаря мерам поддержки Евросоюза.

Отмечается, что в начале 2020 года задолженность Италии составляла €2,4 трлн. Экономисты считают, что в конце года госдолг страны достигнет €2,6 трлн, что составляет около 155% ВВП, а к концу 2021 года – €2,7 трлн. Бюджет республики недофинансируется на 11% в текущем году.

Осенью Италия должна погасить облигации на €120 млрд. Если Евросоюз не окажет в этом помощь, то вся еврозона окажется в кризисе, что приведет к обрушению евро.

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