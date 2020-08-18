Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.

По его словам, необходимо дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. Сенатор предположил, что после этого кабмин примет соответствующее решение, но последнее слово в данном вопросе останется за Минфином.

«В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться», — приводит слова Рязанского Nation News.

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