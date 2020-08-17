ФАС признала нефтетрейдеров виновными по делу о сговоре на топливном рынке в 2018 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла вердикт по делу о картельном сговоре на рынке топлива в 2018 году. Компании «Солид — товарные рынки» и «А-Ойл» признаны виновными, сообщил в понедельник ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

«Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» признаны виновными в заключении картельного соглашения и нарушении пп. 1,2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции», — сказал он.

В начале 2019 г. ФАС возбудила дело против трейдеров «Солид — товарные рынки» и «А-Ойл». По версии антимонопольной службы, компании заключали между собой фиктивные сделки, что могло привести к росту цен на нефтепродукты.

Однако Арбитражный суд Москвы признал возбуждение дела незаконным, отметив, что ФАС «вышла за пределы полномочий, применив состав антимонопольных правонарушений, устанавливающий ответственность к участникам торгов, проводимых в другом порядке и форме». Суд также учел, что контроль за соблюдением правил участниками при проведении организованных торгов осуществляет Банк России, а не ФАС.

Ведомство это решение обжаловало, но в декабре Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу антимонопольной службы. ФАС обратилась с кассацией, которую и удовлетворил Арбитражный суд Московского округа и отменил решения первой и апелляционной инстанций по делу.

В середине июня ФАС возобновила рассмотрение дела о сговоре нефтетрейдеров на топливном рынке.