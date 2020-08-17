Еще шестеро журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

Все журналисты, которые сопровождают главу правительства РФ в поездке на Дальний Восток, больше не будут принимать участие в официальных мероприятиях. Такое решение было принято после выявления коронавирусной инфекции у еще шестерых сотрудников СМИ.

Как сообщил корреспондент «Газеты.Ru» Рустем Фаляхов, освещающий визит премьер-министра, у всех журналистов сегодня взяли тест на коронавирус в аэропорту Благовещенска. Результаты оказались положительными у шести человек, их изолировали. Остальным работникам СМИ (около 30 человек) объявили, что завтра они не будут работать вместе с делегацией и вернутся в Москву.

Первых заразившихся коронавирусной инфекцией журналистов выявили во время работы делегации в Петропавловске-Камчатском. После этого пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заверил, что случившееся не повлияет на график рабочей поездки Мишустина.