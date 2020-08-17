Россияне начали отменять туры в Белоруссию

Российские туристы отменяют планы на отдых в Белоруссии на фоне нестабильной ситуации в стране, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом сообщает ТАСС.

Туроператоры фиксируют снижение спроса на туры в Белоруссию, некоторые туристы аннулируют уже приобретенные туры, рассказала Ломидзе.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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