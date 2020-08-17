Стало известно, где в России самый дешевый бензин

Самый дешевый бензин в России можно купить в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

«Рейтинг строится на основе ранжирования субъектов РФ по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату», — говорится в сообщении агентства.

Исследование показало, что больше всего бензина могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На среднюю зарплату там можно прибрести 2160 литров АИ-92 по цене 41,7 рубля за литр.

Москва занимает второе место, водители в столице могут купить 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. В Санкт-Петербург на среднюю зарплату жителей северной столицы можно купить свыше 1000 литров АИ-92.

Меньше всего бензина могут себе позволить жители республик Северного Кавказа.

«Рейтинг замыкают: Республика Дагестан (535 литров при цене 45,5 руб/л), Карачаево-Черкесская Республика (550 литров при цене 44,3 руб/л), Кабардино-Балкарская Республика (567 литров при цене 43,9 руб/л)», — говорится в сообщении.

В целом исследование показало большой разброс в ценах бензина в регионах России. Цена на топливо составила в разных субъектах от 37,9 руб. до 56 руб.

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