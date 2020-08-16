В России введут новый штраф

В России введут штрафы за неосвоение земных недр, пишет «Известия» со ссылкой на законопроект заксобрания Татарстана.

«В настоящее время отсутствие административной формулировки не позволяет в полной мере применять меры воздействия при выявлении нарушений», — говорится в пояснении.

Предложение республики внести изменения в КоАП уже поддержало правительство.

За неосвоение недр граждане заплатят от двух до трех тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей, юридические лица — от 300 до 500 тысяч рублей.