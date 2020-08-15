Возмутившимся новой российской монетой японцам ответили в Сети

Пользователи Сети ответили возмутившимся дизайном новой российской монеты японцам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее читатели газеты Hokkaido Shimbun выразили недовольство из-за изображения на обратной стороне пятирублевой монеты стелы советским воинам-освободителям Курил.

В свою очередь пользователи из России отреагировали на это с иронией. Некоторые призвали «драться монетами», выпуская новый дизайн, если кто-то хочет «сказать другому гадость».

Другие добавили, что недовольство японских граждан не повлияет на территориальный вопрос. Некоторые пользователи также добавили, что возмущение Японии говорят о «бессилии».

Москва и Токио уже не одно десятилетие пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, которые после окончания противостояния вошли в состав СССР.

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