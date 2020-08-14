Россияне стали реже оплачивать покупки мелочью

Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты своих покупок. Об этом сообщают «Известия».

Издание отмечает, что в стране наблюдается как рост безналичных платежей и снижение выпуска банкнот, так и рост выпуска металлических денег.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году в обращении находится 68,2 млрд монет, что на 362 млн штук выше, чем в 2019 году.

«За 2019 год Банк России выпустил в обращение дополнительно по семь монет на каждого жителя», — добавил ЦБ.

Центробанк уточнил, что выпуск монет необходим на фоне того, что часть мелочи «оседает в копилках или теряется».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Деньги теряются»: почему ЦБ не откажется от копеек

— ЦБ ответил на предложение выпустить 300-рублевые купюры с Екатеринбургом